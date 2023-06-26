В Самарской области прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

В регионе прошла ярмарка трудоустройства. Фото: мэрия

В Самарской области прошла ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Предприятия представили более 7000 вакансий.

По информации городской администрации, ярмарка прошла на 13 площадках. Предприятия представили вакансии в сферах промышленности, машиностроения, нефтепереработке, здравоохранения, образовании, торговле, сельском хозяйстве. Работодатели также смогли пройти тренинги, в рамках ярмарки провели заседание клуба занятой молодежи, были организованы лекции и практические семинары.

Напомним, на территории региона за последние пять лет открыли 101 предприятия и обеспечили 48 тысяч рабочих мест. Объемы производства продолжают расти.