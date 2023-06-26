В Самарской области место гибели рыбака определили по обуви

У водолазов ушло около трех часов на поиски утонувшего рыбака Фото: ПСС Самарской области

В субботу, 24 июня 2023 года, в Самарской области нашли пропавшего накануне 37-летнего рыбака. К сожалению, мужчина скончался. Место его гибели определили по обуви. Об этом сообщает пресс-служба ПСС региона.

По данным ведомства, днем ранее мужчина отправился рыбачить на реку Чапаевку. Вечером он домой так и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Поиски привели к берегу водоема, где правоохранители обнаружили обувь пропавшего. На место вызвали водолазов.

Специалисты приступили к розыску рыбака в 10:00 24 июня. Водолазы обследовали реку в течение трех часов. Найти мужчину удалось в 13:30. Его тело обнаружили на глубине трех метров. Спасатели извлекли утонувшего из воды и доставили до берега.

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