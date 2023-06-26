В Самарской области доноры за один день сдали 140 литров крови

Акция по сдаче крови прошла в регионе 24 июня 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 24 июня 2023 года, в Самарской области прошла очередная акция по сдаче крови. В ней приняли участие 312 доноров: 130 — в Самаре, 145 — в Тольятти и 37 — в Сызрани. Об этом сообщает областная клиническая станция переливания крови.

— Общими усилиями доноров региона за один день нам удалось пополнить банк крови на 140 литров. Спасибо всем, кто ответственно подошел к записи и приехал на запланированную кроводачу, — говорится в сообщении учреждения в соцсети.

Следующая рабочая суббота, в которую можно будет сдать кровь для тех, кто в ней нуждается, состоится 29 июля 2023 года. Записаться для участие в акции можно будет на сайте. Запись откроется в 9 часов утра 22 июля 2023 года.

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