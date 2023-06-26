В Самарской области владелец электросетевого хозяйства специально отключил свет в доме женщины

В доме женщины отключили свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местная жительница лишилась света из-за владельца электросетевого хозяйства. Собственник самовольно отключил частный дом от электроснабжения.

По информации ГУФССП России по Самарской области, причиной отключение стало решение владельца электросетевого хозяйства. Он не хотел добровольно восстановить подачу электричества в частный дом. Женщина, проживавшая на участке, обратилась за помощью в суд, чтобы отстоять свое право на «свет». Исполнительный документ передали в отделение судебных приставов.

Копию исполнительного производства направили должнику. Также ему разъяснили, что подобные действия могут быть чреваты привлечение к административной ответственности. Руководство садового товарищества восстановили электричество в частном доме.