В Самарской области пожилой водитель на скорости врезался в легковушку

Мужчина нарушил правила дорожного движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области пожилой водитель нарушил правила дорожного движения. Из-за этого пострадала женщина-пассажир.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 69-летний водитель автомобиля «Ford Focus» ехал по улице Борковской. Во время движения автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в отечественную легковушку «Lada Vesta», за рулем которой находилась 40-летняя женщина-водителя.

В результате столкновения, пострадала 39-летняя женщина пассажир отечественной легковушки. Ей назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.