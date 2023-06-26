Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2023 8:58

В Самарской области пожилой водитель на скорости врезался в легковушку

Пострадавшую доставили в больницу
Алена ПРОВКИНА
Мужчина нарушил правила дорожного движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина нарушил правила дорожного движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области пожилой водитель нарушил правила дорожного движения. Из-за этого пострадала женщина-пассажир.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 69-летний водитель автомобиля «Ford Focus» ехал по улице Борковской. Во время движения автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в отечественную легковушку «Lada Vesta», за рулем которой находилась 40-летняя женщина-водителя.

В результате столкновения, пострадала 39-летняя женщина пассажир отечественной легковушки. Ей назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.