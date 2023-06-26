Бывший замглавы ДУИ Самары Федоренчик вновь стал фигурантом уголовного дела

Виктор Федоренчик уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший заместитель главы департамента управления имуществом Самары Виктор Федоренчик стал фигурантом еще одного уголовного дела. На этот раз его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Однако пока подробности дела не раскрываются.

Виктор Федоренчик уже дважды попадал в поле зрения правоохранителей. В 2021 году он вместе с бывшим главой управления по жилищным вопросам ДУИ Александром Гараниным передал жилье, предназначенное, для детей-сирот, инвалидов и людей, проживающих в аварийных домах, в служебный найм. В октябре 2022 года Ленинский районный суд признал чиновников виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил им 2 и 1,5 года лишения свободы условно.

Кроме того, Федоренчика обвинили в нарушениях при приемке работ по ремонту квартир в поселке Озерный Куйбышевского района. Следователи выяснили, что подрядчик так и не привел в порядок несколько помещений. При этом он получил плату в 135 тысяч рублей. В апреле 2023 года суд приговорил бывшего замглавы ДУИ к 1,5 годам условно.

В минувшую пятницу, 23 июня 2023 года, стало известно, что Виктор Федоренчик был вновь задержан правоохранителями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре уволили двоих чиновников департамента управления имуществом

Их уволили в связи с утратой доверия (подробности)

Суд отменил приказ о передаче муниципальной квартиры родственнице экс-замглавы ДУИ Самары

Решение вынесено на основе иска прокурора города (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал