Власти Самары запретили строить высотки в границах памятника архитектуры

Застройщик планировал возвести новые дома в границах улиц Буянова и Арцыбушевской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары не разрешили строить высотки в 122-м квартале. Речь идет о территории в границах улиц Буянова и Арцыбушевской в Ленинском районе города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации областной столицы.

- Отказать ООО «СИЦ «Развитие предпринимательства» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4 831 кв. м под многоэтажную жилую застройку, - говорится в документе.

Основанием для отказа послужили две причины. Первая: отрицательные голоса членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары. А вторая: планируемый к застройке участок находится в границах объекта культурного наследия регионального значения «Дом надворного советника А.В. Кавского с воротами».

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