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НовостиОбщество26 июня 2023 9:35

В Самаре прошло первенство по велосипедному спорту

Во время мероприятия временно ограничивали движение транспорта
Алена ПРОВКИНА
В областной столице прошло первенство

В областной столице прошло первенство

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Самаре в эти выходные прошло соревнование по велосипедному спорту. В программе мероприятия было три дистанции.

Во время соревнования временно ограничивали движение транспорта сразу на нескольких участках. Одна из дистанций была олимпиадная – индивидуальная гонка на время. Спортсмены соревновали за победу в разных возрастных группах. Среди победителей: Назад Сорочайкин, Амир Ахмедов, Анастасия Пронина и другие.

Напомним, также движение будет ограничено 17 июля и 18 июля. Ограничительные меры не распространятся на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.