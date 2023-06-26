В Самаре прошло первенство по велосипедному спорту

В областной столице прошло первенство Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Самаре в эти выходные прошло соревнование по велосипедному спорту. В программе мероприятия было три дистанции.

Во время соревнования временно ограничивали движение транспорта сразу на нескольких участках. Одна из дистанций была олимпиадная – индивидуальная гонка на время. Спортсмены соревновали за победу в разных возрастных группах. Среди победителей: Назад Сорочайкин, Амир Ахмедов, Анастасия Пронина и другие.

Напомним, также движение будет ограничено 17 июля и 18 июля. Ограничительные меры не распространятся на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.