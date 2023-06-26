200 километров здоровья: в Самаре откроется «Большая Самарская Тропа»

Общая протяженность маршрутов составит приблизительно 200 километров / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре откроется «Большая Самарская Тропа» для оздоровительной ходьбы. Основатели проекта приглашают жителей региона погулять и поправить здоровье в живописных местах.

Согласно данным из официального сообщества «Большой Самарской Тропы», общая протяженность маршрутов составит приблизительно 200 километров. Оздоровительная трасса будет проходить от Самары до Тольятти и включит в себя несколько альтернативных маршрутов разного уровня сложности.

По дороге планируется установить стенды и знаки с навигацией, правилами поведения в лесу и на водоемах. На маршруты планируется привлечь волонтеров и проводников, которые будут проводить экскурсии по «Тропе».

Для туристов также будет разработано мобильное приложение «Большая Самарская тропа» - в нем можно будет найти карты маршрутов, справочную информацию, а так же прочитать о технике оздоровительной ходьбы.

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