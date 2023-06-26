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НовостиОбщество26 июня 2023 10:01

Большинство самарцев считают, что сбережения нужно хранить в рублях

Специалисты провели опрос среди населения
Алена ПРОВКИНА
Горожане рассказали о доверии к рублю

Горожане рассказали о доверии к рублю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители доверяют рублю и считают, что нужно хранить сбережения в российской валюте. Специалисты провели опрос среди горожан.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 6 из 10 самарцев доверяют рублю, а 4 из 10 опрошенных выбрали его лучшей валютой для сбережений. Доверие к доллару и евро значительно ниже. Мнение об устойчивости рубля чаще всего разделяют опрошенные старшего поколения – 65% респондентов. Надежность доллара и евро больше свойственна горожанам младше 34 лет.

44% самарцев отдают предпочтение рублю и считают его лучшей валютой для хранения, доллару доверяют – 16%, а евро – 10%.