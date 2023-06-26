Молодежь Тольяттиазота впервые приняла участие в «Гонке Героев»

Сотрудники предприятия выступили в корпоративном зачете и успешно дошли до финала / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В День молодежи, 24 июня 2023 года, в Самаре прошел один из самых известных экстремальных забегов в России — «Гонка Героев». Он собрал более 2 тысяч человек. Впервые в мероприятии приняли участие сотрудники Тольяттиазота.

Участниками забега стали 20 заводчан: работники цехов по производству аммиака и карбамида, производственно-диспетчерской службы, а также центра подготовки и повышения квалификации. Им, как и другим спортсменам, пришлось преодолеть дистанцию в 8 км, включающую более 20 испытаний на силу и выносливость, финальное — подъем на 8-метровую гору. Сотрудники химпредприятия выступили в корпоративном зачете и успешно дошли до финала.

«Гонка Героев» стала для заводчан не только ярким спортивным событием, но мощным средством для сплочения коллектива / Фото: ПАО "ТОАЗ"

— Мы поддерживаем оригинальные идеи и инициативы по популяризации ЗОЖ. Участием в экстремальном соревновании наши сотрудники бросили себе очередной вызов. «Гонка Героев» стала для заводчан не только ярким спортивным событием, но мощным средством для сплочения коллектива. А это и есть основа для достижения профессиональных целей любой сложности, — отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов.

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