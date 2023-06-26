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НовостиОбщество26 июня 2023 10:36

Самару накроют сильные магнитные бури в начале июля 2023 года

Метеочувствительным горожанам следует подготовиться
Алена ПРОВКИНА
Жителей предупредили о магнитных бурях

Жителей предупредили о магнитных бурях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев вновь предупредили о надвигающихся магнитных бурях. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

По информации сервиса my-calend, ближайшая магнитная буря настигнет горожан в конце текущего месяца – 28 июня, также бури придут в областную столицу в начале следующего месяца – 1 и 2 июля 2023 года. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль и слабость.

Помимо этого, у горожан может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Самарцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.