Самару накроют сильные магнитные бури в начале июля 2023 года

Жителей предупредили о магнитных бурях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев вновь предупредили о надвигающихся магнитных бурях. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

По информации сервиса my-calend, ближайшая магнитная буря настигнет горожан в конце текущего месяца – 28 июня, также бури придут в областную столицу в начале следующего месяца – 1 и 2 июля 2023 года. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль и слабость.

Помимо этого, у горожан может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Самарцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.