МЧС опубликовало фото пожара на складе с мебелью под Самарой

Огонь охватил территорию в 600 кв. м Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Появились фото с места пожара на складе с мебелью под Самарой 26 июня 2023 года. Снимки опубликовало ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, огонь на складе с мебелью вспыхнул около полудня. Постройка расположена на улице Производственной, 6 в поселке Стройкерамика Волжского района. По данным оперативного ведомства, возгорание началось внутри здания. Площадь пожара составляет 600 кв. м.

На месте происшествия работают 88 человек и 30 спецмашин. Эвакуация людей со склада не проводилась. В результате пожара пострадавших нет. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока не ясно.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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