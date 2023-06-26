В Тольятти спасли тонувшего в Волге 11-летнего мальчика

Школьник пришел на пляж вместе с приятелями и едва не утонул / Фото: Андрей Дербенев / vk.com

В понедельник, 26 июня 2023 года, на пляже 6-го квартала Автозаводского района Тольятти чуть не произошла трагедия. Там едва не утонул 11-летний мальчик. К счастью, спасатели вовремя успели ему помочь.

- Во время патрулирования пляжа спасатели увидели барахтающегося в воде ребенка. Он начал тонуть на расстоянии 10 метров от берега. Глубина там около 1,7 метра. Пострадавшего удалось своевременно извлечь из воды. Отрабатывать пришлось в одежде, - сообщил на своей странице в соцсети глава Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

К счастью, мальчик серьезно не пострадал. Помощь медиков ему не понадобилась. По словам юного тольяттинца, он был на пляже вместе со своими товарищами, без сопровождения взрослых. Спасатели провели с детьми профилактическую беседу и напомнили им правила безопасности. Родителям специалисты советуют не оставлять своих чад без присмотра.

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