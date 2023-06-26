Власти Самары готовы выделить почти 50 млн рублей за снос «мертвого города»

Начальная цена контракта составляет 47,3 миллиона рублей. Фото: Евгений Щекин

В понедельник, 26 июня, в Самарской области должны подвести итоги торгов на поиск подрядчика для сноса «мертвого города» – недостроенного рабочего поселка ДСК-2 в Водино Красноярского района. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, департамент градостроительства Самары искал компанию, которая демонтирует около 10 зданий, это застройка первой очереди рабочего поселка ДСК-2. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта в течение 62 календарных дней с момента его заключения.

Власти готовы выделить на снос построек почти 50 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 47,3 миллиона рублей. Поселок возводили для рабочих домостроительного комбината. Строительство было заморожено в начале 90-х годов.

Пару лет назад мертвый город посетили сотрудники прокуратуры. Они установили, что здания находятся на грани разрушения и представляют угрозу. Администрацию Самары через суд обязали демонтировать опасные постройки.

Подрядчика уже искали в декабре 2022 года. Тогда стоимость контракта составляла 2 миллиона 250 тысяч рублей. Весной 2023 года на площадку стала съезжаться спецтехника для сноса недостроев.

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