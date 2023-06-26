В Самарской области полицейские помогают пенсионерам не стать жертвой мошенников

Пенсионерам рассказали о мошеннических схемах. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции и общественники провели акцию «Стоп – мошенники!». Пенсионерам помогают не стать жертвой злоумышленников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители постоянно проводят мероприятия, направленные на профилактику мошенничеств и повышение правовой грамотности населения. Особое внимание уделяют работе с пенсионерами. Так, работникам ППС вместе с общественниками раздали листовки горожанам и рассказали им об основных мошеннических схемах.

Помимо этого, спортсменам-помощникам рассказали о специфике работы пеших нарядов и автопатрулей, а также о перспективах и преимуществах службы в органах.