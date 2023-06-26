Жителям Самары рассказали о сроках ожидания приема терапевта и узких врачей

Установлены предельные сроки ожидания медицинской помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары напомнили, какие существуют сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме. Соответствующая информация размещена в памятке для граждан о гарантиях бесплатного оказания медпомощи на сайте минздрава России.

Отмечается, что плановая форма предполагает отсутствие угрозы жизни пациента, не требует экстренную и неотложную медпомощь и ее отсрочка не спровоцирует ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Установлены предельные сроки ожидания медицинской помощи. Так, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики и педиатры должны принять пациентов в течение 24 часов с момента обращения в медучреждение.

А вот проведение консультаций узких врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента. При этом сроки ожидания оказания помощи в неотложной форме должны быть не более двух часов с момента обращения.

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