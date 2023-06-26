Пожарные локализовали возгорание на складе с мебелью под Самарой

Локализация пожара была объявлена в 14:40 26 июня 2023 года
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Пожар на складе с мебелью под Самарой локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
- Пожар был локализован в 14:40. Для тушения задействованы 95 человек и 33 единицы техники, - отметили в оперативном ведомстве.
Напомним, пламя на складе с мебелью, который расположен на улице Производственной, 6 в поселке Стройкерамика Волжского района, вспыхнуло около полудня в понедельник, 26 июня 2023 года. Огонь начался внутри постройки. Площадь пожара составляет 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
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