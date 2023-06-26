В Самарской области инспекторы задержали 27 пьяных водителей

В регионе прошли дорожные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели масштабные дорожные рейды с 23 по 25 июня 2023 года. Правоохранители выявили более 1923 различных нарушений.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в регионе на постоянной основе в губернии проводят целенаправленные рейдовые мероприятия. Особое внимание уделяют выявлению водителей в нетрезвом виде. В выходные дни правоохранители привлекли к ответственности 27 автолюбитель, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо этого, сотрудники полиции выявили 230 водителей, которые проигнорировали использование ремней безопасности. За незаконную тонировку к ответственности привлекли 280 автолюбителей.