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НовостиОбщество26 июня 2023 11:59

В Самаре при проверке стройки иностранцы попыталась сбежать от полицейских

Во время рейда осматривались частные дома и строящиеся объекты
Ирина СИНЕГУБОВА
Пять человек привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность.

Пять человек привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства в Ленинском районе. Оказалось, 15 иностранцев нарушили правила въезда и проживания. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Во время рейда осматривались частные дома и строящиеся объекты. 14 нарушений миграционного законодательства выявили при проверке стройки в Куйбышевском районе. А на стройке на улице Осетинской часть иностранных работников попытались скрыться от полицейских. Однако все они были задержаны.

По результатам рейда в отношении девяти человек составили протоколы об административном правонарушении, пять человек привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность.

Полицейские напоминают, что о нарушениях миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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