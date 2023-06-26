В Самаре при проверке стройки иностранцы попыталась сбежать от полицейских

Пять человек привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства в Ленинском районе. Оказалось, 15 иностранцев нарушили правила въезда и проживания. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Во время рейда осматривались частные дома и строящиеся объекты. 14 нарушений миграционного законодательства выявили при проверке стройки в Куйбышевском районе. А на стройке на улице Осетинской часть иностранных работников попытались скрыться от полицейских. Однако все они были задержаны.
По результатам рейда в отношении девяти человек составили протоколы об административном правонарушении, пять человек привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность.
Полицейские напоминают, что о нарушениях миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.
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