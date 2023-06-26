В Самарской области отремонтируют 19 участков туристических маршрутов

Дороги ведут к другим старинным православным памятникам архитектуры. Фото: минтранс Самарской области

В 2023 в Самарской области отремонтируют 19 участков дорог, входящих в туристические маршруты. Об этом сообщили в минтрансе Самарской области.

Так, будет обновлен участок автомобильной дороги Большая Раковка – Красный городок, протяженность которого составляет 4,2 км. Дорога ведет к поселку Красный городок, где находится памятник архитектуры Свято-Троицкий женский монастырь 1859 года постройки.

Специалисты отремонтируют также дороги, которые ведут к другим старинным православным памятникам архитектуры. В этом году продолжится обновление трассы «Урал»-Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка, которая ведет к старинному селу Русская Селитьба.

Там расположен святой источник Владимирской иконы Божией матери. В 2018 году было отремонтировано 26 км дороги, а в 2023 году еще 5,3 км с примыканием к Русской Селитьбе.

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