КПРФ определилась с кандидатом на выборы губернатора Самарской области

Алексей Лескин ранее уже участвовал в выборах главы региона / Фото: vk.com/a.v.leskin

Самарское областное отделение КПРФ определилось с кандидатом на выборы губернатора в 2023 году. Претендента избрали в ходе тайного голосования на конференции, прошедшей в минувшие выходные.

Так, за пост главы региона от коммунистов будет бороться первый секретарь самарского обкома партии, вице-спикер губернской думы Алексей Лескин. К слову, ранее он уже участвовал в выборах губернатора. Речь идет о тех, что прошли в 2018 году. Тогда депутат занял второе место, уступив Дмитрию Азарову.

Напомним, выборы губернатора Самарской области пройдут этой осенью. Голосование по решению избиркома региона продлится три дня — с 8 по 10 сентября.

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