Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе с мебелью под Самарой

На тушение возгорания у пожарных ушло более четырех часов Фото: прокуратура Самарской области

В Самарской области прокуратура начала проверку из-за пожара на складе с мебелью. Он произошел днем в понедельник, 26 июня 2023 года, в Волжском районе. Пожарные тушили возгорание более четырех часов.

- Прокуратура района проверит соблюдение требований противопожарного законодательства на предприятии и даст оценку действиям ответственных должностных лиц. По итогам будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, огонь вспыхнул на складе с мебелью в 12:15. Площадь пожара составила 600 кв. м. На месте работали 95 человек и 33 единицы техники. Они локализовали возгорание в 14:40, а полностью ликвидировали в 16:58. Происшествие обошлось без пострадавших.

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