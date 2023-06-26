Под Самарой потушили пожар на складе с мебелью

Происшествие обошлось без пострадавших Фото: прокуратура Самарской области

В Самарской области потушили пожар на складе с мебелью. На борьбу с огнем ушло более четырех часов. Ликвидация была объявлена в 16:58. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, пожар вспыхнул на складе с мебелью в поселке Волжского района около полудня. Изначально что-то загорелось внутри здания. Площадь пожара составила 600 кв. м. На месте происшествия работали 95 человек и 33 единицы техники.

Пожарные локализовали возгорание в 14:40, а полностью потушили спустя примерно два часа. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. Это предстоит установить специалистам. Отметим, что прокуратура уже начала по факту ЧП проверку.

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