Организацию Самарской области обязали возместить расходы за выдворение узбекистанца

Суд полностью удовлетворил исковые требования.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре работодателя признали виновным из-за того, что он взял в качестве подсобного рабочего гражданина Республики Узбекистан, у которого отсутствовал патент на работу. Иностранца пришлось выдворить из России.
— Организация, которая привлекла к трудовой деятельности иностранца, должна оплатить расходы, связанные с административным выдворением нелегального рабочего из страны, —сообщили в прокуратуре Самарской области.
В связи с этим прокуратура Самары обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением и потребовала взыскать в доход государства денежные средства, которые ушли на административное выдворение гражданина Республики Узбекистан.
Из федерального бюджета на это было затрачено 65 тысяч рублей, сумма сложилась из стоимости билета и расходов на обеспечение питанием. Суд полностью удовлетворил исковые требования.
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