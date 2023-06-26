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НовостиОбщество26 июня 2023 13:48

Организацию Самарской области обязали возместить расходы за выдворение узбекистанца

Из федерального бюджета на это было затрачено 65 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Суд полностью удовлетворил исковые требования.

Суд полностью удовлетворил исковые требования.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работодателя признали виновным из-за того, что он взял в качестве подсобного рабочего гражданина Республики Узбекистан, у которого отсутствовал патент на работу. Иностранца пришлось выдворить из России.

— Организация, которая привлекла к трудовой деятельности иностранца, должна оплатить расходы, связанные с административным выдворением нелегального рабочего из страны, —сообщили в прокуратуре Самарской области.

В связи с этим прокуратура Самары обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением и потребовала взыскать в доход государства денежные средства, которые ушли на административное выдворение гражданина Республики Узбекистан.

Из федерального бюджета на это было затрачено 65 тысяч рублей, сумма сложилась из стоимости билета и расходов на обеспечение питанием. Суд полностью удовлетворил исковые требования.

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