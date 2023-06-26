Организацию Самарской области обязали возместить расходы за выдворение узбекистанца

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работодателя признали виновным из-за того, что он взял в качестве подсобного рабочего гражданина Республики Узбекистан, у которого отсутствовал патент на работу. Иностранца пришлось выдворить из России.

— Организация, которая привлекла к трудовой деятельности иностранца, должна оплатить расходы, связанные с административным выдворением нелегального рабочего из страны, —сообщили в прокуратуре Самарской области.

В связи с этим прокуратура Самары обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением и потребовала взыскать в доход государства денежные средства, которые ушли на административное выдворение гражданина Республики Узбекистан.

Из федерального бюджета на это было затрачено 65 тысяч рублей, сумма сложилась из стоимости билета и расходов на обеспечение питанием. Суд полностью удовлетворил исковые требования.

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