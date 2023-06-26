Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

В Самарской области за последние годы были решены многие вопросы в сфере экологии. Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 26 июня, прошла встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Волжского межрегионального природоохранного прокурора Александра Илюшина. В ходе нее главе региона представили нового Самарского межрайонного природоохранного прокурора Павла Кузичева.

Во время обсуждения речь шла о взаимодействии региональных властей и природоохранного ведомства. В частности говорили о реализации национального проекта «Экология» и других программ в этой сфере, а также о сохранении лесов и рек, очистки сточных вод и устранении объектов накопленного вреда.

Отмечается, что в Самарской области за последние годы были решены многие вопросы в сфере экологии. Так, ликвидированы более 800 несанкционированных свалок, введены в строй семь объектов очистки стоков, в том числе в Самаре, Жигулевске, Сызрани и др.

Продолжается работа и по объектам накопленного экологического вреда, и по строительству объектов водоотведения. До конца следующего года планируется ввести в эксплуатацию еще 11 объектов. Качественные изменения произошли также в системе сортировки и переработки отходов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.