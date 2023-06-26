В полиции назвали причины ДТП с «ВАЗ-2112» и «Ауди», в котором погиб тольяттинец

Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 26 июня, примерно в 15:40 в Комсомольском районе Тольятти столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2112» и «Ауди», в результате чего погиб пассажир. Стали известны подробности и причины страшной аварии.

— Водитель «Двенадцатой» на улице Коммунистической, 28 при повороте налево не уступил дорогу иномарке, которая ехала во встречном направлении. На месте ДТП погиб 50-летний пассажир отечественной легковушки, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Различные травмы получил 60-летний водитель «ВАЗ-2112». Ранее сообщалось, что он в тяжелом состоянии, его госпитализировали в городскую больницу.

Чтобы достать погибшего и пострадавшего из машины, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. Сейчас полицейские обеспечили беспрепятственный проезд транспорта и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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