В Самаре ограничат движение транспорта на пяти пересечениях проезжих частей

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать объезды.
Фото: администрация Самары
В Самаре к предстоящим выходным из-за подготовки к новому отопительному сезону и перекладки теплотрасс ограничат движение транспорта на пяти пересечениях проезжих частей. Об этом сообщили в городской администрации.
Так, с 1 по 4 июля проехать будет нельзя по Московскому шоссе от проспекта Масленникова до улицы Луначарского, с 30 июня до 3 июля – по улице Вольской между улицей Каховской и проспектом Кирова, с 30 июня до 10 июля – по Волжскому проспекту/ улице Ульяновской.
Также с 30 июня до 3 июля перекроют улицу Гаражную/ 3-й Проезд и улицы Мориса Тореза/Карбышева. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать объезды перекрестков и участков, где ведутся дорожные работы.
Напомним, в Самаре в рамках подготовки тепловых сетей к отопительному периоду 2023-2024 годов планируется частичное или полное ограничения движения транспорта по городским дорогам.
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