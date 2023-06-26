В Самаре полностью ликвидировали пожар на складе мебели в Стройкерамике

Причины возгорания предстоит установить специалистам. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В понедельник, 26 июня, в Волжском районе Самарской области произошел пожар. В поселке Стройкерамика на улице Производственной, 6 горел склад с мебелью. Ближе к вечеру с огнем удалось полностью побороться.

— В 16:58 пожар был полностью ликвидирован. Причины его возникновения устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 12:15, его площадь составила 600 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения были задействованы по повышенному рангу вызова. В 14:40 пожар локализовали.

В тушении участвовали 95 человек и 33 единицы техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причины возгорания предстоит установить специалистам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.