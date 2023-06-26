В Самаре узаконили религиозные сооружения на 6-й просеке и в Куйбышевском районе

Жители выступали против строительства храма на 6-й просеке. Фото: vk.com/ekaterina_samara

Власти Самары предоставили разрешение местной религиозной организации на использование двух земельных участков под религиозное использование. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.

Так, православный приход храма в честь святого мученика Трифона Самарской Епархии

Русской Православной Церкви получил разрешение на участок в Куйбышевском районе, 113 км, где расположено здание бывшего детского сада. Его площадь составляет 3280 кв. м.

А православному приходу храма в честь великомученицы Екатерины предоставили разрешение на земельный участок площадью 2255,66 кв. м по адресу: 6-я просека, 144А. Напомним, жители выступали против строительства и требовали установить на участке детскую площадку. Самарцы до сих пор жалуются на непрошенную часовню.

В июне этого года также освятили и установили купол с крестом на храм возле Ботанического сада, ранее часть горожан создала петицию с требованием не допустить строительства.

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