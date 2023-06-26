В Самаре движение транспорта ограничат раньше из-за Грушинского фестиваля

Ограничительная мера не распространяется на спецмашины. Фото: администрация Самары

В Самаре скорректировали дату начала действия ограничения движения транспорта из-за Грушинского фестиваля. Об этом сообщили в городской администрации.

Изначально ограничительные меры должны были действовать с 08:00 29 июня до 08:00 3 июля. Однако теперь ограничение будет действовать с 08:00 27 июня до 08:00 3 июля. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.

Напомним, проехать будет нельзя по дороге в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2). Ограничительная мера не распространяется на спецмашины.

Юбилейный 50-й Грушинский фестиваль откроется в Самарской области 29 июня. Полная программа уже опубликована, она включает в себя концерты, спектакли, мастер-классы. На поляне воссоздадут атмосферу 70-х годов.

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