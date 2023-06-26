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НовостиОбщество26 июня 2023 16:37

На оперативном штабе Самарской области обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности

Принято решение ограничить до особого распоряжения проведение публичных мероприятий
Ирина МОРСКАЯ
Решение оперативного штаба является обязательным для исполнения всеми органами власти.

Решение оперативного штаба является обязательным для исполнения всеми органами власти.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 26 июня, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание оперативного штаба Самарской области по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757.

В заседании приняли участие руководители территориальных подразделений силовых ведомств, прокуратуры, министерства обороны, а также главы муниципальных образований региона.

На заседании рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности на территории Самарской области».

В целях принятия мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности по итогам заседания оперативным штабом принято решение ограничить до особого распоряжения проведение публичных мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, а также публичных мероприятий, проводимых в соответствии с законодательством о выборах и референдумах.

Выписка из протокола заседания оперативного штаба размещена на сайте правительства Самарской области в разделе «Официальное опубликование».

В соответствии с пунктом 8 указа президента РФ № 757 решение оперативного штаба является обязательным для исполнения всеми органами власти, работающими на территории Самарской области, иными органами и организациями, а также гражданами, зарегистрированными в регионе или находящимися на его территории.

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