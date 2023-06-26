В Самарской области ограничили проведение публичных мероприятий

Ограничение не распространяется на мероприятия, которые проводят органы власти. Фото: Николай ХИЖНЯК

В понедельник, 26 июня, прошло заседание оперативного штаба Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На нем обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности.

В заседании участвовали руководители территориальных подразделений силовых ведомств, прокуратуры, министерства обороны и главы муниципальных образований региона. В ходе него рассмотрели дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на территории региона.

В результате было решено ограничить проведение публичных мероприятий. До какого именно срока, не уточняется, сообщается лишь, что до особого распоряжения. Отмечается, что решение оперштаба является обязательным для исполнения всем.

Ограничение не распространяется на мероприятия, которые проводят органы власти Самарской области, местного самоуправления и подведомственные им организации. Также запрет не затронет выборы и референдумы.

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