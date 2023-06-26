Администрацию сельского поселения Самарской области обязали установить освещение в переулке

Прокурор района направил в суд административное исковое заявление. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области администрацию сельского поселения обязали установить освещение в переулке. Прокуратура Клявлинского района провела проверку и обнаружила нарушения.

— В сельском поселении станция Клявлино отсутствует электрическое наружное освещение по переулку Энергетиков до улицы Медиков станции Клявлино, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Отмечается, что отсутствие освещения ночью создает угрозу безопасности дорожного движения. В связи с выявленными нарушениями прокурор района направил в суд административное исковое заявление.

Суд удовлетворил иск прокурора. Орган местного самоуправления обязали сделать уличное освещение. Решение суда пока в законную силу не вступило.

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