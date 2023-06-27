Самарские пенсионеры приняли участие в чемпионате по компьютерному многоборью

Пенсионеры приняли участие в чемпионате. Фото: Союза пенсионеров России

Пенсионеры из Самарской области приняли участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. Финал соревнований прошел в Москве в онлайн режиме.

По информации представителей пресс-службы Союза пенсионеров России, сильнейшими в командном зачете стали пенсионеры из Забайкальского края, Владимирской области и Республики Бурятии. Победителей определили в дистанционном режиме. Почти 40% финалистов являются выпускниками курсов компьютерной грамотности, около 20% - выпускники курсов финансовой грамотности.

За Самарскую область выступили: Галина Шевцова, Татьяна Панамонова, Александр Атрасевич и Сергей Вьюшков. Организаторами турнира выступили Союз пенсионеров России и Московский государственный гуманитарно-экономический университет при поддержке Минтруда России и Социального фонда России.