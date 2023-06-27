В Самаре изменили дату начала действия ограничения движения в связи с Грушинским

Ограничительная мера не распространяется на спецмашины. Фото: администрация Самары

В Самарской области в связи с проведением Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина планируется временно перекрыть дорогу. Дату начала действия ограничения движения транспорта скорректировали.

— Нельзя будет проехать в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2) с 08:00 27 июня до 08:00 3 июля, — рассказали в администрации Самары.

Отмечается, что ограничительная мера не распространяется на спецмашины, автомобили с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области и выданными дирекцией фестиваля.

Автомобилистов региона просят заранее планировать свои маршруты следования. Напомним, ранее ограничить движение планировалось с 08:00 29 июня до 08:00 3 июля.

Нельзя будет проехать в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км». Фото: администрация Самары

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