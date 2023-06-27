В Самарской области за неделю из незаконного оборота изъяли более 1,5 кг наркотиков

В регионе прошли направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области провели комплексно-профилактические мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией. Рейды прошли с 19 по 26 июня 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за неделю в губернии из незаконного оборота изъяли 1669 гр. наркотических и психотропных веществ. Также сотрудники полиции отмечают, что в Самаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя соседнего государства по факту изъятия наркотиков.

Мероприятия прошли при силовой поддержке ОСН «Гром» и ОРМ «Наблюдение». Сообщить о фактах распространения наркотиков в регионе можно по номеру 102.