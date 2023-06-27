Стало известно, какие специалисты из Самары любят работать в дождь

Погода не имеет значение для менеджеров по работе с клиентами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob выяснил, специалистам каких профессий из Самары нравится работать в дождь. Оказывается, лучше всего работается в непогоду дизайнерам.

Когда солнечно, работают лучше менеджеры по логистике (53%), менеджеры по закупкам (52%) и водители (48%). Также судя по опросу, любят трудиться в хорошую погоду секретари (45%), квалифицированные рабочие (40%).

А вот дождь, снег или ветер чаще всего вдохновляет к работе дизайнеров (45%), операторов call-центров (39%) и секретарей (34%). В непогоду любят работать еще маркетологи (31%) и системные администраторы (28%).

Погода не имеет значение для менеджеров по работе с клиентами (59%), медсестер (54%), маркетологов (42%), кладовщиков (41%) и ИТР (39%).

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