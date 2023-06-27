В Самарской области двое мужчин разбили окно и украли продукты из павильона быстрого питания

Злоумышленников задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области администратор павильона быстрого питания сообщил о краже. Из торговой точки украли продукты и оборудование.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, согласно предоставленной документации, из помещения украли продукты, напитки и тостер-гриль. Стоимость ущерба превысила 13 тысяч рублей. Сотрудники полиции опросили собственника помещения, осмотрели территорию и смогли задержать злоумышленником по следам пальцев и обуви.

34-летний и 40-летний жители Чапаевска признали свою вину и рассказали, что разбили пластиковое окно, залезли внутрь помещения, украли продукты и алкоголь. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.