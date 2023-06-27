Частный жилой дом загорелся в Ягодном Самарской области 27 июня 2023

В настоящий момент причины пожара неизвестны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 27 июня 2023 года, ранним утром произошел пожар в Ставропольском районе Тольятти. В населенном пункте Ягодное загорелся дом.

— Сообщение о возгорании поступило дежурному в 04:40. Горел частный жилой дом на улице Металлургов, 19. Площадь пожара составила 280 квадратных метров, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Отмечается, что эвакуация не проводилась. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В 07:38 была объявлена ликвидация открытого горения. В настоящий момент причины пожара неизвестны, их предстоит установить специалистам.

Напомним, 26 июня загорелся склад с мебелью в поселке Стройкерамика на улице Производственной. Площадь пожара составила 600 кв. м. На месте происшествия работали 95 человек и 33 единицы техники.

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