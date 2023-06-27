В Самаре обсудили подготовку к отопительному сезону

В городе обсудили подготовку к отопительному сезону

В Самаре прошло еженедельное рабочее совещание, на котором обсудили подготовку к отопительному сезону. От качества подготовки будет зависеть успешное прохождение сезона.

По информации городской администрации, в областной столице обслуживают 5 источников тепловой энергии. На данном этапе их готовность составляет 40%. Из 1 110 км тепловых сетей полностью готовы около 60%. По словам заместителя главы городского округа – руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина половина самарских котельных готовы к отопительному сезону.

Чтобы контролировать ситуацию, специалисты проводят заседания штаба по подготовке города к работе осенью и зимой.