В Тольятти спасли унесенного ветром мужчину на сапсерфе

Спасатели нашли пострадавшего и доставили его до берега / Фото: Андрей Дербенев / vk.com

В понедельник, 26 июня 2023 года, на Итальянском пляже в Тольятти произошло ЧП. Там мужчину на сапсерфе отнесло на 1,5 км от берега. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.

- На помощь мужчине отправился экипаж спасателей на надувной лодке. Из-за сильного ветра пострадавший не смог самостоятельно вернуться. Спасатели доставили его до берега. Помощь медиков ему не понадобилась, - рассказал Андрей Дербенев.

Напомним, вчера сотрудники Центра гражданской защиты также спасли 11-летнего мальчика. Ребенок едва не утонул в Волге в районе пляжа Автозаводского района. Он находился без сопровождения взрослых.

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