Дмитрий Азаров поздравил коллектив жигулевского Энерготехмаша с 70-летием

Предприятие взяло курс на импортозамещение и сейчас производит комплектующие для АВТОВАЗа. Фото: Андрей Савельев

В понедельник, 26 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников компании Энерготехмаш с 70-летием со дня основания завода и оценил производственные мощности предприятия.

— Коллективу предприятия не раз приходилось в сложных условиях подставлять плечо Родине при реализации крупнейших проектов на территории Самарской области. Я рад, что в последние годы предприятие вновь выходит на нужный и правильный вектор и темп развития, — сказал глава региона.

Отмечается, что на сегодняшний день завод в Жигулевске является одним из крупнейших производителей и поставщиков алюминиевого профиля в России. Загрузка алюминиевого производства составляет 75%, а прессового производства увеличена в 2023 до 50%. Предприятие взяло курс на импортозамещение и сейчас производит комплектующие для АВТОВАЗа.

В этом году инвестиционный бюджет предприятия почти в 10 раз больше, чем в предыдущем. Отдельно губернатор поблагодарил сотрудников за помощь, которую они оказывают военнослужащим, участвующим в СВО и их семьям. По мнению Дмитрия Азарова, благодаря Акрон Холдингу завод Энерготехмаш переживает второе рождение, наращивая компетенции и расширяя рынки сбыта продукции.

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