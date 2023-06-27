В Самаре продолжается строительство врачебной амбулатории на базе больницы № 6

Уже скоро строители начнут обустраивать фасад нового подразделения / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Советском районе Самары продолжают возводить новую врачебную амбулаторию. Ее строят на территории больницы № 6 по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Новое подразделение медучреждения разместится в модульном здании площадью 500 кв. м. К настоящему времени строители закончили монтаж металлического каркаса и приступили к обустройству кровли. В скором времени рабочие начнут монтировать фасад и ограждающие конструкции.

В амбулатории будут работать врачи общей практики, участковые терапевты и гинеколог. Узкие специалисты продолжат принимать пациентов в поликлинике.

Напомним, в 2023 году в Самаре планируют достроить поликлинику на 700 посещений в смену. Ее возводят в Куйбышевском районе. Кроме того, в селах и малых городах регионах сейчас строят 23 новых ФАПа, офисов врачей общей практики и врачебных амбулаторий. В 56 подразделениях идет капитальный ремонт.

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