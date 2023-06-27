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НовостиОбщество27 июня 2023 6:59

В Самарской области депортировали 40 мигрантов

Иностранцев вывезут из страны
Алена ПРОВКИНА
Задержанные отправятся за пределы страны

Задержанные отправятся за пределы страны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области депортируют 40 иностранных граждан. В регионе прошла операция «Нелегал-2023».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители решили вопрос выдворения иностранных граждан. Чтобы ускорить процесс, сотрудники полиции установили тесное взаимодействие с диаспорами региона. В результате работы, 40 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, подлежат выдворению.

По решению суда, нарушителям приобрели проездные документы в республики проживания и сегодня передадут судебным приставам для выдворения за пределы страны.