В Самарской области установлены рекорды по экстремальному холоду и осадкам

В Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали экстремально-низкие температуры воздуха. В субботу, 24 июня 2023 года, в регионе был перекрыт абсолютный минимум. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Рекорды зафиксировали пять метеостанций. В Сызрани температура воздуха опустилась до 3,5 °C, ранее низкое значение было в 1930 году и составляло 4,5 °C. В Кинель-Черкассах минимальная температура воздуха в 2023 году была 3 °C. До этого минимум был равен 4,5 °C в 1983 году.

Еще одно рекордное значение оказалось в Челно-Вершинах – 3,6 °C, а было 4,3 °C в 1983 году. В поселке Авангард температура воздуха опустилась до отметки в 2,9 °C. Таким образом, там был перекрыт прежний минимум в 3,9 °C в 1947 году. А в Большой Глушице рекордная температура составила 5,1 °C, преодолев значение в 6,1 °C в 1938 году.

Также в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков. 25 июня 2023 года в Авангарде максимальное количество осадков было 29,4 мм. Значение предыдущего максимума – 27.9 мм в 2001 году.

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