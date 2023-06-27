В Самарской области инспекторы усиливают контроль за мотоциклистами

Инспекторы провели направленные мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции усиливают контроль за мотоциклистами. Летом особое внимание уделяют несовершеннолетним водителям.

По информации ГИБДД Самарской области, правоохранители провели мероприятие «Мототранспорт» по профилактике и пресечению в регионе дорожного движения двухколесного транспорта. Основная цель мероприятия – пресечение нарушений. В большинстве случаев, водители мотоциклов и скутеров – несовершеннолетние. Согласно статистике, многие не знают правила безопасности при управлении транспортом.

Инспекторы призывают автолюбителей чаще смотреть в зеркала, избегать резких маневров. Также правоохранители призывают родителей пристально следить за детьми и исключить доступ к ключам мотоциклов.