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НовостиОбщество27 июня 2023 7:38

В Самарской области инспекторы усиливают контроль за мотоциклистами

Особое внимание обращают на несовершеннолетних водителей
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы провели направленные мероприятия

Инспекторы провели направленные мероприятия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции усиливают контроль за мотоциклистами. Летом особое внимание уделяют несовершеннолетним водителям.

По информации ГИБДД Самарской области, правоохранители провели мероприятие «Мототранспорт» по профилактике и пресечению в регионе дорожного движения двухколесного транспорта. Основная цель мероприятия – пресечение нарушений. В большинстве случаев, водители мотоциклов и скутеров – несовершеннолетние. Согласно статистике, многие не знают правила безопасности при управлении транспортом.

Инспекторы призывают автолюбителей чаще смотреть в зеркала, избегать резких маневров. Также правоохранители призывают родителей пристально следить за детьми и исключить доступ к ключам мотоциклов.