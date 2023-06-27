В Прибрежном перекрыли дорогу из-за Грушинского фестиваля с 27 июня

Автомобилистов просят заранее планировать пути объезда. Фото: администрация Самары

С 08:00 сегодняшнего дня, 27 июня, до 8 часов утра 3 июля в поселке Прибрежный Самарской области ограничили движение транспортных средств в связи с проведением Грушинского фестиваля.

— Дорогу перекроют от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2), — сообщили в администрации Самары.

Ограничительная мера не распространяется на спецмашины, автомобили с пропусками, согласованными полицией и выданными дирекцией фестиваля. Автомобилистов просят заранее планировать пути объезда.

Ранее ограничить движение планировалось позже – 29 июня. Напомним, 50-й Грушинский фестиваль традиционно пройдет на Мастрюковских озерах с 29 июня 2023 года. На фестивальной поляне будут работать 14 концертных площадок.

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