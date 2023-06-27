В Самарской области хотят создать сервис по ремонту самолетов

Запуск сервиса по ремонту самолетов позволит создать более сотни новых рабочих мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют создать сервис по ремонту самолетов. Его хотят разместить в аэропорту Курумоч. Об этом в понедельник, 26 июня 2023 года, на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым сообщил гендиректор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

– Мы планируем создать на территории аэропорта Курумоч центр по ремонту и обслуживанию самолетов – гражданских судов, бизнес-авиации. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве с УК «Аэропорты Регионов», – заявил Павел Морозов.

Инвестпроект реализуют в несколько этапов. Планируется, что запуск сервиса по ремонту самолетов позволит создать более сотни новых рабочих мест. По мнению губернатора Дмитрия Азарова, это также создаст предпосылки для повышения конкурентоспособности Самарской области и аэропорта Курумоч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.