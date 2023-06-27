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НовостиОбщество27 июня 2023 7:54

В Самарской области хотят создать сервис по ремонту самолетов

Его планируют разметить на территории аэропорта Курумоч
Анастасия ФИЛАТОВА
Запуск сервиса по ремонту самолетов позволит создать более сотни новых рабочих мест

Запуск сервиса по ремонту самолетов позволит создать более сотни новых рабочих мест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют создать сервис по ремонту самолетов. Его хотят разместить в аэропорту Курумоч. Об этом в понедельник, 26 июня 2023 года, на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым сообщил гендиректор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

– Мы планируем создать на территории аэропорта Курумоч центр по ремонту и обслуживанию самолетов – гражданских судов, бизнес-авиации. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве с УК «Аэропорты Регионов», – заявил Павел Морозов.

Инвестпроект реализуют в несколько этапов. Планируется, что запуск сервиса по ремонту самолетов позволит создать более сотни новых рабочих мест. По мнению губернатора Дмитрия Азарова, это также создаст предпосылки для повышения конкурентоспособности Самарской области и аэропорта Курумоч.

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