В Самаре задержали наркоторговцев, совершивших 40 преступлений

Злоумышленников задержали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции смогли задержать участников преступной группировки. Мужчины продавали наркотики на территории региона.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в начале апреля прошлого года ранее не судимый мужчина решил создать преступную группировку, связанную с незаконным сбытом наркотических веществ. К участию в группе он привлек трех своих знакомых. Деятельность группы осуществлялась на территории региона. Злоумышленники изготавливали наркотики, фасовали и прятали «закладки». Оплату они проводили в криптовалюте.

Правоохранителям удалось задержать 4 подозреваемых, которые совершили 40 преступлений. Сотрудники полиции изъяли незаконные вещества, масса которых превысила 5 кг. По данным следствия, члены группировки легализовали более 3,5 миллионов рублей. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Трех фигурантов дела взяли под стражу.